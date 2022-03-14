В Министерстве обороны России объявило, что нанесёт удар по военным предприятиям Украины якобы в ответ на то, что сегодня произошло в центре Донецка.

"В ответ на обстрел Донецка ракетой "Точка-У" ВС РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят оружие. Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны", - заявляет Минобороны РФ.

По данным "ДНР", в результате обстрела погибли 20 человек и еще 28 получили ранения.

Также мы писали, что в Минобороны Украины опровергают информацию о том, что ВСУ нанесли удар ракетой по центру Донецка.

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