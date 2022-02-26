Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратил внимание на то, что Instagram начал помечать специальной плашкой аккаунты пропутинских средств массовой информации.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram в субботу, 26 февраля.

"Спасибо Марк Цукерберг! Пропагандистские СМИ РФ теперь имеют плашку в Instagram, что управляются государством", - написал глава Минцифры Украины.

Так, теперь такие СМИ как ТАСС, "РИА-Новости" и "RT" имеют специальную отметку в профиле, где указано, что "это издание контролируется государством Россия".

Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Федоров попросил Apple отключить россиян от App Store.

А сегодня, 26 февраля, социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрации своих аккаунтов в России.

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