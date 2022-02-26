Instagram начал помечать специальным знаком аккаунты прокремлевских СМИ
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратил внимание на то, что Instagram начал помечать специальной плашкой аккаунты пропутинских средств массовой информации.
Об этом Федоров сообщил в своем Telegram в субботу, 26 февраля.
"Спасибо Марк Цукерберг! Пропагандистские СМИ РФ теперь имеют плашку в Instagram, что управляются государством", - написал глава Минцифры Украины.
Так, теперь такие СМИ как ТАСС, "РИА-Новости" и "RT" имеют специальную отметку в профиле, где указано, что "это издание контролируется государством Россия".
Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Федоров попросил Apple отключить россиян от App Store.
А сегодня, 26 февраля, социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрации своих аккаунтов в России.
На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.
В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.
В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.
Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: