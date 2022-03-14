После обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе, умерла одна из беременных женщин, которая пострадала вследствие авиаудара по роддому. Ее нерожденного ребенка также не удалось спасти.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина на своей странице в Facebook.

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", - сообщила журналистка.

Девушка отметила, что информацию о смерти роженицы подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР.

Напомним, что 11 марта Марианна, другая известная по фото из Мариуполя беременная девушка из разбомбленного госпиталя, родила дочь.

9 марта РФ ударила по роддому в Мариуполе, в результате чего пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео последствий обстрела роддома. Также мы рассказывали о жертвах после авиаудара.

После удара глава российского МИД Лавров заявил: "Этот роддом был давно захвачен батальоном Азов, откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". В то же время в России заявляли, что вовсе не наносили удара по роддому.