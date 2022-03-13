У украинской армии пока нет возможности нанести деблокирующий удар, чтобы прорвать кольцо осады Мариуполя. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, украинские войска скованы ударами противника севернее Волновахи и в зоне ООС, а идти от Запорожья - далеко: почти 300 км под ударами российской авиации по голой степи.

Единственный выход для украинских войск, как говорит Арестович, держаться. Он считает, что украинских сил в Мариуполе достаточно, чтобы россияне его не смогли взять штурмом.

При этом главная проблема, по словам Арестовича, "в том, что в городе осталось 300 тысяч гражданских, и враг сносит его с лица земли".

Напомним, сейчас силы "ДНР" и российская армия штурмуют Мариуполь, продвигаясь по улицам города.

Напомним, в воскресенье, 13 марта, эвакуация из Мариуполя снова сорвалась из-за сокрушительных обстрелов города.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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