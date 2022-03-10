В Харькове ударом российских войск убит бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает российское издание Readovka. Вслед за ним эту информацию подхватили и российские телеграм-каналы.

По данным издания, это произошло это несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

На эту информацию отреагировал сам "убитый" Арсен Аваков.

"Ага. Сейчас. Я здесь - в Киеве. И х@р вам! Я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин, развалится эта зловонная империя, а Украина будет процветать и победит. Так и будет! А я вместе с многими украинцами здесь - в Киеве. И х@р у вас что выйдет, товарищи пропагандисты.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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