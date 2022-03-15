Во вторник, 15 марта, идёт двадцатый день войны в Украине. Утром российские снаряды попали в многоэтажку Подольского района Киева, жилые дома в Святошинском и Дарницких районах, ударной волной повредило станцию метро Лукьяновская. Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня продолжатся переговоры с представителями РФ. Вчера они прошли в формате видео конференции, после чего объявили технический перерыв. Паузу взяли до сегодняшнего утра, "чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы".

Основные комментарии по сути, возможно, будут сегодня.

Сегодня может продолжиться эвакуация населения из самых горячих точек. Тем временем в Варшаве мест уже нет, а аренда жилья по 55 тысяч гривен.

О том, как прошел 19-й день войны читайте в итоговом материале "Страны".

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Ниже - хроника событий за 15 марта. Материал обновляется.

15 марта

09:59 Белорусский парламент ратифицировал договор с Россией о размещении двух военных объектов.

Речь идет об узле системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанции ВМФ в Вилейке. Договор подписан на 25 лет.

09.54 Актуальная информация по гуманитарным коридорам на 15 марта:

Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное – Славянск

09.53 Появилась реакция китайский стороны на встречу представителя КНР Ян Цзечи с помощником Байдена Салливаном в Риме.

Ян Цзечи отметил, что положение дел в Украине сейчас достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть. КНР неизменно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и соблюдение целей и принципов Устава ООН. Китайская сторона всеми силами содействует переговорам для достижения мира.

Цзечи указал на необходимость выяснить историческую причину возникновения украинской проблемы и отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон (речь идёт видимо об озабоченности России по расширению НАТО - Ред.).

Китай решительно выступает против распространения ложной информации о нем, а также искажения и дискредитации его позиций, подчеркнул Ян Цзечи.

09.48 Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят сегодня Киев, намерены встретиться с Зеленским - сообщает польское правительство.

09.26 Американская разведка заявила, что баллистические ракеты "Искандер", которые Россия запускает по Украине, содержат обманки, которые позволяют обходить противовоздушную оборону и давать ложные данные ракетам теплового поиска.

По словам представителя американской разведки, каждое из устройств имеет примерно фут длины, форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

"Каждый наполнен электроникой и производит радиосигналы, чтобы заглушить вражеские радары, пытающиеся найти "Искандер-М", и содержит источник тепла для привлечения ракет", - говорится в статье.

09.14 Минобороны России заявило о том, что российская армия взяла под свой контроль всю территорию Херсонской области. С украинской стороны эту информацию не подтверждают.

Заявление Минобороны РФ показательно с точки зрения движения российских войск к Кривому Рогу, о котором мы писали вчера. Северная часть Херсонской области на правом берегу Днепра - это один из путей к Кривому Рогу.

09.07 Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на 15 марта. Согласованы 9 гуманитарных коридоров:

Донецкая область. Из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет людям десятки тонн воды, продуктов и медикаментов. На обратном пути машины заберут женщин, детей и всех, кто нуждается в выезде в Запорожье. Киевская область. Из сёл Богдановка и Новобогдановка в город Бровары. Из села Бобрик в Бровары. Ведутся работы над маршрутом эвакуации из поселка Иванков. Сумская область. Из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп - в Полтаву. Харьковская область. Из села Оскол.

08.52 Решение вопроса о возможном возвращении "ДНР" и "ЛНР" в состав Украины остается за жителями республик, сказал РИА Новости директор профильного департамента МИД России.

"Думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", - сказал директор департамента МИД РФ.

Примечательно, что в МИД России не назвали полностью невозможной такую перспективу.

08.30 Сегодняшние взрывы около метро Лукьяновская - это скорее всего удар (или попытка удара) по заводу "Артем", который находится на противоположной стороне улицы.

"Артем" - это государственное оборонное предприятие. На нем выпускают ракетный комплекс "Ольха" и производят снаряды для разных видов артиллерии. В 2021 году "Артем" планировал приступить к производству 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО.

08.25 Еще одно видео пожара киевской многоэтажки. Где она расположена - точно неизвестно, однако судя по предыдущим фото - в Подольском районе столицы.

08.20 Виталий Кличко подвел итоги ночных обстрелов Киева. Обстреляли две многоэтажки в Святошинском районе Киева и одну в Подольском. Также снаряд упал у частного дома на Осокорках.

Также повреждена станция метро (речь о Лукьяновской). Погибших пока нет.

08.15 Зеленский в своем ночном видеообращении назвал результаты вчерашних переговоров с Россией "неплохими". Он также сообщил, что важный канал для контактов с РФ - премьер Израиля Беннет.

"Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом. Как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно скорее. Честным миром. Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", - заявил Зеленский.

08.10 Станция метро Лукьяновская в Киеве попала под обстрел. Поврежден фасад здания.

Поезда на Лукьяновке пока останавливаться не будут.

08.04 Помощник Байдена Джейк Салливан инициирует разговор с российским секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, пишет Bloomberg.

Цель - "напрямую предостеречь Кремль от операции в Украине "под ложным флагом" или использования конфликта как предлог для применения химического оружия".

О вероятности химической атаки на территории Украины США говорят уже несколько дней.

07.46 На Осокорках в Киеве снаряд упал рядом с двухэтажным жилым домом. Судя по всему, его сбила ПВО.

В доме пожар, но пострадавших нет.

07.44 В Киеве от обстрела горит ещё один дом - в Святошинском районе.

07.32 Видео последствий обстрела многоэтажки в Подольском районе Киева.

07.28 МВД сообщает, что дом, который горел ночью в Киеве, находится в Подольском районе. После обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи десятиэтажного строения. На данный момент есть один пострадавший. Продолжается эвакуация из дома.

07.22 Сегодня в Беларуси начинает работать новая конституция.

Основные изменения:

президентом можно быть не больше двух сроков. Это значит, что Лукашенко может избраться ещё два раза (поскольку обратной силы закон не имеет).

бывшего президента нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные на посту

в случае смерти президента власть в стране переходит к Совбезу

президент может вводить режим ЧП в случае попыток мятежа и массовых беспорядков

сместить президента может Всебелорусское народное собрание.

07.16 Вчерашние кадры из Харькова. Под удар попал университет строительства и архитектуры.

07.11 Со стороны "ДНР" пошли сообщения о том, что из Мариуполя по зелёному коридору сумели выехать люди. Первые 150 машин уже добрались до Запорожья.

06.54 Новая сводка Генштаба ВСУ. Один из главных посылов утренней сводки Генштаба - все атаки на Мариуполь отбиты, противник понес потери и отступил.

06.48 Сегодня в 9 утра по Киеву откроются зелёные коридоры из Сумской области. Люди смогут выехать из Сум, Шостки, Тростянца, Конотопа, Лебедина, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

06.41 Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес отводит на войну в Украине ещё 10 дней.

"Приблизительно за 10 дней - это моя оценка - и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - считает Ходжес.

06.18 Видео ночного пожара после обстрела в Киеве. Горит жилой дом. Пока непонятно, один это объект или два разных.

06.09 В Киеве сообщают о нескольких ночных и утренних взрывах. Было ли попадание - пока неизвестно. Но в Сети публикуют фото, как что-то горит (предположительно жилой дом).

01.30 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что количество погибших мирных граждан в городе достигает 20 тысяч.