Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате сегодняшнего удара по Оболони погиб один человек, еще 10 были ранены.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев сегодня подвергся атакам врага. Ранним утром снаряд попал девятиэтажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек", - пишет мэр столицы.

Также он добавил, что буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

"Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады скорой работы на месте", - добавил Кличко.

Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, что сегодня, 14 марта, вражеский снаряд попал в жилую многоэтажку на Оболони в Киеве. Удар пришелся по дому по улице Богатырской, 20. По данным ГСЧС, произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж. А также разрушен фасад с первого по девятый этажи.

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