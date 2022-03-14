В понедельник, 14 марта, в Киеве сработала украинская система ПВО. Сбитая крылатая ракета упала на Куреневку.

Об этом сообщил и опубликовал соответствующие фото советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Остатки сбитой Крылатой ракеты русских фашистов упали на Куреневку", - написал он.

Напомним, днем в понедельник, жители Киева сообщили о мощных взрывах в городе.

Также мы писали, что ночью на Оболони в Киеве снаряд попал в многоэтажку, там начался пожар.

Кроме того, мы писали, в результате попадания снаряда в дом на Оболони погибли два человека. И публиковали видео последствий удара по жилой многоэтажке.

Вместе с тем, сообщали, что сегодня российские войска нанесли авиаудар по жилой четырехэтажке в центре Харькова.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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