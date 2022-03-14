В понедельник, 14 марта, очередной удар нанесён по центральной части Харькова. В результате авиаудара разрушен четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram-канале и мэр города Игорь Терехов.

По данным спасателей, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия пытается наступать на Харьков и Сумы и несет потери под Изюмом.

Также сообщали, что на Оболони в Киеве снаряд попал в многоэтажку.

Напомним, сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.