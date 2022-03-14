Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, предложившего президенту РФ Владимиру Путину выйти на поединок. Судя по всему, он хочет предложить Маску для начала свою кандидатуру в качестве противника.

Об этом Рогозин написал в Twitter.

"Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата", - сообщил Рогозин, цитируя "Сказку о Попе и работнике его Балде" Александра Пушкина.

Как сообщает "Политика Страны", вероятно таким образом Рогозин предложил Маску свою кандидатуру для поединка вместо Путина.

Напомним, Илон Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок. Главной ставкой он назвал Украину.

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