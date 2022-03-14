"Ставки - Украина". Илон Маск вызвал Путина на поединок
Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск, который ранее пообещал адаптировать свой бесплатный интернет Starlink для Украины, вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок.
Об этом он написал в Twitter.
"Настоящим я вызываю Владимира Путина на одиночный бой. Ставки - Украина", - написал Маск.
Напомним, Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.
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