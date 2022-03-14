Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск, который ранее пообещал адаптировать свой бесплатный интернет Starlink для Украины, вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок.

Об этом он написал в Twitter.

"Настоящим я вызываю Владимира Путина на одиночный бой. Ставки - Украина", - написал Маск.

Напомним, Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.

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