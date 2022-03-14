Со среды, 16 марта, начнут официально регистрировать украинских беженцев в Польше. С 24 февраля туда въехало около 1,6 миллиона человек из 2,5 миллионов, бежавших от войны.

Соседняя страна приняла больше всего беженцев из Украины, или, как их тут называют, уходжци (uchodźcy).

У многих людей там живут родные и друзья, еще в мирные времена в Польше трудилось больше всего наших заробитчан - около двух миллионов.

"Страна" рассказывает, как украинцы обустраиваются в Польше.

Устав для украинцев

В минувшую субботу польский Сейм принял закон о помощи беженцам из Украины. Согласно закону, украинские беженцы в Польше смогут получить номер PESEL (идентификационный номер, который требуют от человека в разных ситуациях - от похода в больницу и до открытия банковского счета) в любом исполнительном органе муниципалитета.

Статус временной защиты дает право легально находиться в Польше полтора года (если война к этому времени не закончится, срок продлят), а также работать, лечиться и учиться. Также они получат единовременную выплату в размере 300 злотых (2 тыс. грн) на человека.

Также со среды, 16 марта, поляки, принявшие в свои дома беженцев из Украины, смогут подавать заявления на субсидии до 1,2 тыс. злотых (9 тыс. гривен). Что по идее должно было бы облегчить поиск жилья для украинцев. Но местные власти в Польше настроены скептически на счет этих выплат.

"Что касается выплаты средств людям, принявшим беженцев, я должен честно сказать, что сегодня у нас, как у местных органов власти, связаны руки", - говорит представитель Ассоциации польских городов Марек Вуйцик в интервью Onet.

Как зарегистрироваться

Итак, для легализации в Польше нужно пойти в местный муниципалитет, написать заявление (образец должен быть напечатан в Бюллетене общественной информации Biuletyn Informacji Publicznej - BIP), к которому приложить биометрическое фото (его можно сделать прямо в муниципалитете) и сдать отпечатки пальцев (кроме детей до 12 лет). С собой нужно иметь паспорт - заграничный или внутренний украинский.

"Номер PESEL должны выдать за сутки в электронном виде. В скором времени люди также получат бумажное подтверждение присвоения PESEL и доступ к своей странице на специальном портале. Благодаря этому украинцы смогут решать вопросы через Интернет, а само присутствие в Единой электронной системе регистрации населения дает беженцам возможность легально работать в Польше, продолжить обучение в школах и вузах. Кроме того, они получают доступ к медицинскому обслуживанию", - объяснила нам журналист Onet Магдалена Гальчинская.

Для регистрации беженцам не обязательно иметь прописку (meldunek), получение которой зависит от условия аренды жилья (часто на это нужно согласие владельца).

"В июне прошлого года внесли изменения в закон, после которого получение PESEL стало возможным без прописки. Законодательные изменения говорят о том, что у каждого человека, уплачивающего налоги в Польше, должен быть номер PESEL. Следовательно, получить этот номер можно даже если у человека отсутствует прописка. После получения PESEL украинцы могут устраиваться на работу (а некоторые уже сейчас начали работать, договорившись о подписании контракта после регистрации)", - говорит Гальчинская.

12 марта в Польше приняли устав, по которому начнут регистрировать украинских беженцев

Просят не ехать в Варшаву и Краков

Тем временем поток беженцев из Украины настолько огромный, что местные добровольцы уже не справляются, а крупные города, особенно Варшава и Краков, переполнены, селить украинцев больше некуда, люди спят на вокзалах. Поэтому людям советуют ехать в города поменьше.

"Мы сначала оказались в Варшаве, но там уже катастрофа полная. Больше не могут принимать беженцев из Украины, уже даже канализация не справляется. Волонтеры разрываются. Такая же ситуация в Кракове. Нам посоветовали ехать в провинцию. Приехали мы в Белосток на северо-востоке, сняли двушку за 14 тыс. грн в месяц на наши деньги. Предлагали бесплатно поселиться в общежитии, но мы можем себе позволить снять жилье благодаря сбережениям. Почти сразу же устроилась в местный детсад воспитательницей за 3 тыс. злотых (22 тыс. грн), пока нелегально, а когда получу вид на жительства, оформлюсь официально", - рассказала нам Валентина Ковальчук из-под Киева, которая выехала в Польшу с 7-летним сыном и сестрой-программистом, которая работает удаленно.

В соцсетях призывают не ехать в переполненные Варшаву, Краков, а отправляться в маленькие города

Как пишет издание Rzeczpospolita, скопление людей на вокзалах Варшавы и Кракова - лишь часть реальной проблемы, которая только начала их затрагивать. Власти этих городов заявляют, что их возможности принять новых беженцев исчерпаны. В течение двух недель в Краков приехало около 80-100 тысяч граждан Украины, а в Варшаву более 200 тысяч. Они разместились в гостиницах и других местах, созданных для беженцев.

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По данным издания, краковские власти уже потратили 14 млн злотых на помощь беженцам, деньги были взяты из фонда чрезвычайных ситуаций, годовой бюджет которого составляет 19 млн злотых. При этом правительство Польши не перечисляет средства коммунам - они должны быть предоставлены только специальным актом, пишет Rzeczpospolita.

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Подобный кризис грянул и в Варшаве, один из чиновников заявляет, что "это огромная организационная проблема для города". При этом многие украинцы хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых они чаще всего слышали.

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"В больших городах украинцев очень много. В местном дешевом супермаркете "Бедронка" не успевают расставлять продукты, как они заканчиваются", - рассказала нам Юлия Малока, которая приехала с двумя детьми в Варшаву из Сум.

Аренда взлетела

Есть еще одна проблема - снять квартиру.

"Многие селятся у родни, друзей, знакомых знакомых. Есть, конечно, поляки, которые дают приют бесплатно у себя дома, но сколько ты поживешь в гостях у незнакомых людей? А вот сдавать квартиры беженцам, особенно с детьми, остерегаются. Во-первых, сомневаются, что они будут платить, а во-вторых, выселить потом семью с ребенком сложно. Сама я сняла угол благодаря знакомым за 3 тыс. злотых в месяц (22 тыс. грн), буду искать работу, пока живем на сбережения. Плюс поляки очень помогают - продуктами, средствами гигиены", - говорит Малоока.

И пока одни делятся с украинцами и бескорыстно открывают двери своих домов, другие пользуются моментом и пытаются нажиться (как, например, во Львове, где для беженцев космически подняли цены на аренду - до 1,5 тыс. евро в месяц).

Скажем, во Вроцлаве за двушку в центре просят 7,5 тыс. злотых (около 55 тыс. грн).

"Дешевого жилья во Вроцлаве уже просто нет. Нормальные варианты нужно выхватывать, вылавливать и умолять, чтобы отдали именно вам", - делится в своем Instagram украинка Мария.

Сейчас многие заняты поиском работы - украинцев в основном берут уборщицами, швеями, парикмахерами, рабочими на заводы, на сбор урожая. Зарплата на таких работах - около 2,5-4 тыс. злотых (19-30 тыс. грн).

"Я приехала из Украины в Кельце под Варшавой с двумя детьми и двумя внуками. Люди обеспечили меня жильем, едой и одеждой. Я благодарна им за это, но я не могу так долго жить. Я парикмахер, трихолог. Надеюсь найти работу в Польше. Читаю и понимаю по-польски, но плохо говорю. Но скоро научусь", - рассказывает киевлянка Ирина Гнатюк.

"Антибандеровские" листовки

Впрочем, наплыву украинцев рады не все. На фоне общей атмосферы гостеприимности и помощи в Польше начали проявляться и националистические настроения. В городах появляются "антибандеровские" листовки.

"Бандеровцы - люди без чести" - написано на листовках, которые появляются на столбах в польских городах

"Не могу сказать, что меня где-то ущемляют, но такие моменты, как эти листовки, напрягают. Хотя большинство поляков, конечно, нас поддерживают. Во всяком случае сейчас", - говорит Маллока.

Ресурсы для беженцев

Вот полезные ресурсы для беженцев в Польше.

SosUA.pl – платформа, где беженцы могут связаться с местными и получить временное убежище.

pomagamukrainie.gov.pl – сайт с вакансиями на территории Польши для украинских беженцев.

www.ua.gov.pl – сайт с официальной информацией о пересечении границы, получении медицинской помощи, жилья и об условиях пребывания на территории Польши.

Информацию о пересечении границы можно узнать у пограничной службы по телефону: +48825685119.

Для беженцев, пересекших польскую границу, работает круглосуточная горячая линия управления по делам иностранцев: +48 47 721 75 75.

Министерство иностранных дел Польши запустило горячую линию для граждан Украины: +48 22 523 88 80.