ГенсекООН Антониу Гутерриш полагает, что перспектива ядерной войны в мире стала возможной.

"Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - сказал генсек в понедельник журналистам, сообщает Reuters.

Гутерриш заявил, что информация об обстреле Донецка вызывает сожаление.

"Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление, если это случайно, и заслуживает осуждения, если предпринята намеренно", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит и не хочет верить в возможность начала ядерной войны. По его словам, эту тему "разгоняла" вовсе не российская сторона. Также мы рассказывали, что президент США Джо Байден заявил, что американцы не должны беспокоиться о ядерной войне.

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