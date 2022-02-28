Президент США Джо Байден заявил, что американцы не должны беспокоиться о ядерной войне.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Байден, видимо, пытается всех заразить позитивом", - предположил канал.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь идёт о ядерных боеголовках.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин.

А 28 февраля Шойгу доложил, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.