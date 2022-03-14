В Киеве прошла пресс-конференция с участием пяти солдат срочников-россиян, прибывших воевать в нашей стране.

Об этом сообщает МВД Украины.

1. Александр Морозов, солдат, 2000 года рождения, уроженец Москвы, на срочную службу призван 23 июня 2021 года;

"24 февраля мы вторглись на территорию Украины. Нам заявляли, что это учения на территории России в полях, но нас обманули", - говорит он.

Им была поставлена задача - разбить блокпост возле города Ромны. Когда его мать узнала о том, что ее сын в Украине, то попросила начальника помочь. Тот отправил за ним некого капитана Згруева.

"Мой командир - майор Балдин, заявил, что лично капитан приехал за мной. Меня посадили в отдельную машину, пытались вывезти, но под городом Сумы нас взяли в плен", - говорит он

2. Николай Польщиков, ефрейтор, 2001 года рождения, уроженец Ольховатки, Воронежской области, призван в 2021 году, отслужил более 8 месяцев;

Попал на учения у границ Украины, когда 23 февраля проводили маркировку техники, он вспоминал, что руководство сообщало, что технику готовят к боевым действиям.

Он рассказал, что 24 февраля у границы была сформирована колонна, которая спустя 4 дня была под городом Ромны. Колонна стояла 5 дней в ожидании колонны с топливом, поехали ее встречать, в ходе обстрела он получил ранение. Говорит, что только в его батальоне было 150 срочников. Раненые были в конце колонны, они отстали. В ходе обстрела фельдшер принял решение сдаваться. Так 7 марта он попал в плен.

3. Антон Савин, 2002 года рождения, проживает в Соликамске, Пермского края, с июня 2021 служит в армии;

4 февраля его танковый полк получил приказ об учениях в Воронежской области. Полк эшелоном выдвинулся в Воронежскую область. Полторы недели прожили в палатках, а затем контрактники покинули базу. Спустя 4 дня старшины рот отдали приказ загружаться в колесную технику. Группа срочников двигалась в Курскую область. Там они пробыли 1 день. Затем в Белгородской области их встретили офицеры с их танками Т-72. Еще один день срочники пробыли в Белгородской области, а затем танковой колонной выдвинулись, "с условием того, что мы будем выполнять учебный марш". Затем они сдали телефоны, и им довели, что они поедут на территорию Украины, выполнять задачу о захвате Киева для освобождения мирного населения "от бандеровцев".

24 февраля утром они уже были на территории Украины. Попав под обстрел, они были вынуждены бежать пешком. Четверо суток шли пешком по лесам, затем наткнулись на украинских военных и сдались.

4. Нияз Ахунов. 2002 года рождения, служит с июня 2021 года;

4 февраля отправился на учения "в поля". Сначала находился в Воронежской области, затем в Белгородской, а 24 февраля оказался в Украине, командир принял решение во время боев оставить технику и уходить пешком. Они шли 4 дня по лесам, и под Ромнами оказались в плену

5. Андрей Поздеев, 2003 года рождения, уроженец Иркутской области. Служил с июня 2021 года;

С 20 февраля оказался в Белгородской области. Они жили там в палатках, 23 февраля им заявили, что они будут совершать марш на технике по территории России, но их заверяли, что в Украину вторгаться они не будут.

Вечером 23 февраля в ходе марша он уснул, а 24-го срочников построили и заявили, что они находятся уже в Украине.

Солдат признается, что до последнего он не верил, что придется участвовать в боестолкновениях. Оказавшись под Ромнами, они оказались без обеспечения с тыла и несколько дней ждали помощи. 5 марта им сообщили, что срочников должны были вывезти на территорию России и совершить переформирование. Они начали собираться, был совершен авиаудар, солдат был ранен, утром колонной они направились к границе с РФ, прапорщик предложил солдату забрать его в медицинской машине, чтобы рана не загноилась, медицинская машина оказалась в конце колонны и в ходе движения в одном участке гусеничная смогла пройти, а медицинская машина и машины с топливом застряли. 7 марта они продолжили движение, поехали по следам движения колонны, под Сумами были обстреляны, "Фельдшер закричал не стреляйте, у нас раненые. Мы вышли из машины, нас вывезли в СИЗО города Сумы", - рассказывает солдат.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в войне в Украине участвуют и будут участвовать "только профессионалы". Срочников и резервистов в Украину он обещал не отправлять.

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