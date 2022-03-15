Президент США Джо Байден пообещал позаботиться о том, чтоб Украина имела оружие для защиты от российского вторжения. Также он обещает принять украинских беженцев с распростертыми объятиями.

Об этом Байден сообщил у себя в Twitter.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", написал президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшее время. Во время визита глава Белого дома обсудит с европейскими партнерами ситуацию в Украине.

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