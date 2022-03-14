Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшее время. Во время визита глава Белого дома обсудит с европейскими партнерами ситуацию в Украине.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Вопрос приняли на обсуждение после того, как бомбардировки РФ усилились в западных регионах Украины, приблизившись к границе Польши. Главной целью поездки Байдена, согласно источникам, станет попытка успокоить членов НАТО в регионе.

Точная дата прибытия неизвестна, однако саммит произойдет "в ближайшие недели", предположительно в Брюсселе. Накануне вице-президент США Камала Харрис посетила Польшу и Румынию, после чего в Европе оставили несколько сотрудников службы безопасности Белого дома в преддверии визита Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что не намерен воевать в Украине, но заверил, что защитит страны НАТО в случае эскалации со стороны России.

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