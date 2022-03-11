Сегодня, 11 марта, президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что он в Украине воевать не намерен.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшней видеоконференции.

"Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война, и мы не должны ее начинать", - сказал американский лидер. "[Но] мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", - отметил Байден.

Он ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона сведения, подкрепляющие утверждения некоторых стран Запада о якобы имеющейся угрозе применения Россией химического оружия на Украине. "Я не буду говорить о разведывательной информации. Однако Россия заплатит высокую цену, если использует химические вооружения", - заявил глава администрации США.

Ранее "Страна" сообщила, что США откажутся от русской водки, икры и бриллиантов на время войны в Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".