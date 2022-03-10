Великобритания ввела санкции против семерых российских олигархов. Все их активы в стране будут конфискованы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Санкционные меры коснулись Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович продает клуб "Челси" после санкций против России. Деньги пойдут пострадавшим от войны в Украине.

Также мы писали, что вчера Евросоюз расширил санкционный список против России. В него вошли олигархи и 146 сенаторов РФ.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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