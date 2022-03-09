Запрет на предоставление евро, отключение от SWIFT трех банков. ЕС согласовал новые санкции против Беларуси
Европейский союз расширил санкции в отношении Беларуси.
В частности, ЕС вводит запрет на предоставление республике банкнот евро. Также ЕС согласовал отключение от SWIFT трех белорусских банков: Белагропромбанка, банка "Дабрабыт" и Банка развития Беларуси.
Об этом пишет Reuters.
Вместе с тем, ЕС согласовал запрет на транзакции с Центробанком Беларуси и финансирование торговли и инвестиций в стране.
Напомним, в Беларуси заявили, что военные республики не принимают участия в войне в Украине.
Вместе с тем, сообщалось, что Генштаб ВСУ допустил возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины.
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