ЕС расширил санкции против России и Беларуси. Такое решение было принято в среду, 9 марта.

Об этом сообщает Twitter Председательства Франции в Совете Европейского союза.

В частности, три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT.

В дополнение к существующим санкциям, представители 27 государств-членов ЕС также приняли новые - они коснутся морского сектора и криптовалют. Также в черный список добавили лидеров РФ и олигархов.

Санкции вступят в силу после утверждения Советом ЕС. Они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза.

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