Новые санкции Евросоюза против России, будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Всего ЕС согласовал включение 14 бизнесменов из России и 146 членов Совета Федерации в санкционный список. Теперь в нем всего - 862 российских физлица и 53 российские организации.

Санкции также затронут банковский сектор Беларуси, криптовалюты, включат запрет на поставки в РФ технологий морского судоходства.

Напомним, Россия уже заняла первое место среди всех стран по количеству введенных против нее санкций.

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