Силы украинской ПВО с помощью ПЗРК "Стингер" сбили еще один российский военный самолет Су-34. Это произошло в пятницу, 18 марта, в 8:15.

Вражеская боевая машина рухнула в Бучанском районе на временно оккупированной территории. Об этом сообщил глава Киевской военно-гражданской администрации Александр Павлюк.

По его словам, катапультирования экипажа замечено не было.

"Закрываем небо над Киевщиной своими силами", - написал Павлюк.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по данным на утро 18 марта, за три недели войны в Украине российская армия потеряла уже 93 военных самолета и 112 вертолетов.

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