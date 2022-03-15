Американская разведка заявила, что баллистические ракеты "Искандер", которые Россия запускает в Украине, содержат обманки, которые позволяют обходить противовоздушную оборону и давать ложные данные ракетам теплового поиска.

Об этом пишет The New York Times.

По словам представителя американской разведки, каждое из устройств имеет примерно фут длины, форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

"Каждый наполнен электроникой и производит радиосигналы, чтобы заглушить вражеские радары, пытающиеся найти "Искандер-М", и содержит источник тепла для привлечения ракет", - говорится в статье.

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