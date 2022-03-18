Утром 18 марта Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о ситуации на фронте. По информации Вооруженных Сил Украины, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что в течение суток ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Также, по данным Генштаба, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

По информации Генштаба ВСУ, из-за нехватки человеческого ресурса в России проводят скрытую мобилизацию, привлекают к войне в Украине так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

"На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - заявляют в Генштабе ВСУ.

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