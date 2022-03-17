Оккупанты потеряли наступательный потенциал по всем направлениям. Об этом по итогам четверга, 17 марта, сообщает Генеральный штаб ВСУ в ежедневной сводке на своей странице в Facebook.

"Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилых кварталах крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия", - отмечают в Генштабе.

Оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн, использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники мародерство.

Враг продолжает держать Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Чтобы запугать гражданских на временно занятых территориях, захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

В Херсонской области есть сотрудники полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма, а также из ФСБ.

"С 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса. Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери.

Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины", - сообщает Генштаб.

ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

Оккупанты потеряли до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.

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