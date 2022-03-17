Президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне в Европе.

Об этом он сказал в эфире телеканала BFM TV.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - заявил Макрон.

Ранее мы писали, что официальные лица США и Европы не видят четкого срока окончания войны в Украине.

Что Александр Лукашенко заявил, что за последнюю неделю с Украины в сторону Беларуси было осуществлено два пуска ракет "Точка-У" и "если Украина будет продолжать эскалацию против Беларуси, провоцировать - Минск ответит".

А также, что американский финансист Джордж Сорос, основатель фонда "Возрождение" в своей статье написал, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. По мнению Сороса, эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.

В статье Сороса говорится, что перед вторжением Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обнародовали большой документ, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами.