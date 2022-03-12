Издание Project Syndicate опубликовало статью американского финансиста Джорджа Сороса, основателя фонда "Возрождение". В статье бизнесмен говорит, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. По мнению Сороса, эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.

В статье говорится, что перед вторжением Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обнародовали большой документ, в котором объявлялось о тесном партнёрстве между двумя странами.

"Я был удивлён, что Си явно даёт Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины". По словам Сороса, Си Цзиньпин хочет стать пожизненным правителем Китая и возвыситься до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

"Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью. Вскоре Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, что, если он хочет оставить след в российской истории, ему надо действовать либо сейчас, либо никогда", - говорится в статье.

По словам Сороса Путин собирается стать царем для России и, "придумав себе идею фикс, Путин явно утратил связь с реальностью".

"Я не знаю Путина лично, но очень внимательно наблюдаю за его возвышением и знаю, что он безжалостен. Он превратил в руины чеченскую столицу Грозный, а сейчас грозится сделать то же самое с украинской столицей Киевом", - пишет финансист.

По словам Сороса, Путин ожидал, что русскоязычные украинцы будут встречать русских солдат с распростертыми объятиями, но сильно ошибся.

"Он [Путин - ред.] решил наказать Украину за то, что она сопротивляется, и стал действовать без всяких тормозов. Он бросил в бой всю российскую армию и игнорирует любые правила войны".

По словам Сороса, не исключено, что Россия проиграет эту войну, ведь западные партнеры поставляют Украине оборонительные виды вооружений.

"Тем временем Си, похоже, осознал, что Путин сорвался с катушек...Си позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что поддерживает их миротворческие усилия. Он хочет максимальной сдержанности в этой войне, чтобы предотвратить гуманитарный кризис. Нет никаких гарантий, что Путин уступит пожеланиям Си. Мы можем лишь надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти до того, как они уничтожат нашу цивилизацию" - подытоживает Сорос.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно