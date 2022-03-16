Анализируем главные события на фронте на 21-й день войны. А также усилия на дипломатическом фронте.

Ситуация на фронте 16 марта

Генштаб сегодня днем сообщил, что задачи России на 21-й день войны не выполнены. А именно - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и поставить под контроль левобережную Украину.

Россияне, как говорится в сводке, "частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении".

Второе важное заявление - Россия перебрасывает резервы в Украину с Восточного военного округа. То есть либо с расчетом продолжать наступление в глобальном масштабе, либо вследствие больших потерь (на чем настаивает украинское командование).

Также ВСУ говорят, что резервов России не хватает, поэтому решили не усиливать полесское направление под Киевом, а вместо этого бросить силы на юг (то есть под Николаев или под Мариуполь).

Тем не менее, сам же Генштаб сообщает, что пытается пытается продвигаться в направлении Вышгорода, но успеха не имел. Российские же ресурсы утверждают, что смогли форсировать речку Ирпень. Эти сообщения пошли еще вчера и продолжились сегодня.

В самом Киеве сегодня целый день был комендантский час. Как сообщают власти это было связано с поиском диверсионных групп противника.

На Донбассе российские войска и силы "ЛНР", как пишет Генштаб, отбросили от Попасной (хотя в "ЛНР" ранее говорили, что ее уже взяли). При этом россияне находятся в отдельных районах Рубежного.

"ДНР" развивает наступление в сторону Великой Новоселки, говорится в сводке.

Развивается ситуация в направлении Кривого Рога. Россияне наступают в направлении Великой и Малой Костромки - это населенные пункты вблизи трассы Никополь - Кривой Рог, в 50-60 километрах от родного города президента. "Но на подступах к ним остановлен и отошел на невыгодные рубежи", - заявляют в Генштабе.

Ранее говорилось, что противник пытается взять Нововоронцовку. Но это населенный пункт гораздо южнее Кривого Рога, еще в Херсонской области. А сейчас Генштаб пишет, что штурмуют поселки уже к северу - то есть ближе к Кривому Рогу.

Что касается Николаева, то там, по данным Генштаба противник остановлен. А губернатор Николаевской области Ким поделился прогнозом, что скоро Николаев станет "тыловым городом". То есть, линия фронта сдвинется на восток.

Так или иначе, но в последний день активных боевых действий под Николаевым не происходило.

Основные усилия россияне и "ДНР" сосредоточили на взятии Мариуполя, за который продолжались ожесточенные бои на улицах города.

В целом карта боевых действий выглядит следующим образом (данные за 15 марта):

Переговоры и перспективы

Сегодня переговоры не получили никакого прорыва. Но появляется информация, что идут консультации о разных модальностях нейтрального статуса Украины.

Издание Financial Times пишет о ключевых пунктах таких договоренностей:

- Украина объявляет нейтралитет и отказывается от претензий от вступления в НАТО;

- Киев соглашается на ограничения собственного вооружения;

- в Украине не будут размещены иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту вместе от союзников;

- этими союзниками могут стать Штаты, Британия, Турция и другие.

Неизвестно, как Россия относится к этим идеям - с российской стороны никаких утечек нет, более того, от первых лиц доносятся не слишком позитивные сигналы. Путин и секретарь Совбеза Патрушев заявили, что Киев затягивает переговоры.

На Западе впрочем тоже сомневаются, что Россия серьезно воспринимает нынешние переговоры и не пытается использовать их для затягивания времени. Тем более, что в Москве постоянно говорят: "спецоперацию" останавливать не будут, пока не будут достигнуты необходимые результаты.

А член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что эти пункты - "черновик, который отражает российские пожелания". То есть, фактически опроверг, что это некий согласованный план. Хотя то, что переговоры продолжаются, говорит как минимум о том, что у сторон есть предмет общения и разговор не совсем уж бесплодный.

О том, какие могут быть варианты нейтралитета Украины и на что может пойти Киев - "Страна" разбиралась здесь.

Но нейтралитет не единственное требование РФ - наряду с ним ключевыми Москва называет вопросы "ЛДНР" и Крыма (Киев должен их признать в том или ином виде). А также требует урегулировать права русского языка.

Какой прогресс по этим вопросам - вообще непонятно, никаких сигналов на этот счет не поступает. Кроме заявлений Киева, что ничего подобного даже рассматриваться не будет.

То есть либо там глубокий тупик, либо найдена взаимоприемлемая формула, которая будет обнародована после консенсуса по главному вопросу - нейтралитета и демилитаризации. Если этот вопрос будет.

Какие сегодня были обстрелы

За неполный день 16 марта география ракетных и авиаударов следующая: Харьков, Киев, Винница, Никополь, Запорожье, Мариуполь.

Больше всего обстрелов произошло в Киеве и Харькове. Пострадали два дома в Шевченковском районе столицы - 12 и 9 этажей. В двенадцатиэтажке рухнула крыша, девятиэтажку задело обломками ракет. Пострадало 2 человека. Утром появились видео и фото, подтверждающие попадание снарядов в жилые многоэтажные здания.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, украинская система ПВО сбила крылатую ракету "Калибр" в районе Киевского зоопарка. При падении, обломки ракеты зацепили чердак и верхние этажи одного из домов на ул. Гаврилишина.

Обломки ракеты попали по жилой 12-этажке, вызвав возгорание здания.

Судя по кадрам, серьезно пострадали квартиры на 3 и 4 этаже, практически полностью снесло верхнюю часть дома.

Вот еще одно видео удара по Киеву этим утром. По данным очевидцев, ракеты прилетали несколько раз по одному и тому же дому.

Авторы ролика говорят, что было минимум четыре взрыва в одной и той же точке.

Ещё видео взрыва в Киеве.

Спасателям пришлось разбирать завалы на лестнице, чтобы помочь людям выбраться.

Последствия удара можно увидеть на видео ниже:

Этой же ночью снаряды ударили по Харькову и его окрестностям. По данным ГосЧС, снаряд попал в одну из школ. Пострадал один человек. Другой удар пришелся по многоэтажкам в Немышлянском районе. Произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание. Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м., провели эвакуацию людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего.

Новые удары по Харькову произошли около полудня.

В районе Павлова поля обширные разрушения жилых домов с последующим возгоранием здания.

Также в Харькове обстреляли рынок, есть погибшие и раненые. Медики скорой продолжают работать на месте, точное число погибших и раненых уточняется.

По Мариуполю начали наносить удары с моря. Российские корабли расположились в районе Белосарайской косы.

В Виннице утром обстреляли телебашню. Эфирное вещание телеканалов временно нарушено и демонстрируют фото последствий удара.

Власти Запорожья заявили о взрыве на железнодорожном вокзале "Запорожье-2". Последствия удара можно увидеть на видео - в 5:10 утра снаряд попал между двумя колеями, посекло перрон, пообрывало провода, полностью выбило все окна, в том числе в пассажирских поездах, которые находились на вокзале. Персонал и пассажиры не пострадали. Из-за обстрела были отменены рейсы на Канцеровку и Синельниково.

Вечером стало известно о том, что в Запорожской области военные РФ обстреляли колонну автомобильных мирных жителей, эвакуировавшихся из Мариуполя. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию.

Известно о 5 раненых, один ребенок в тяжелом состоянии. Его оперируют с дистанционным привлечением медиков "Охматдета". Из-за обстрелов на поле вдоль трассы начался пожар.

Нардеп Сергей Тарута пишет, что россияне бросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, который находился в самом центре города.

Тарута пишет, что там пряталось много людей, включая детей. И сейчас даже нельзя извлечь их из под завалов, так как в городе идут бои.

Последствия бомбежки - на фото. Драмтеатр разрушен полностью. В Минобороны России опровергают, что наносили бомбовый удар по драмтеатру.