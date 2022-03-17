Обнародована новая сводка Генштаба Украины, в которой говорится о том, что силы противника все еще сосредоточены на северо-востоке от Киева (со стороны Броваров), где он копит силы с целью наступления и дальнейшего блокирования Киева.

Помимо этого сообщается, что

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Беларуси в боевых действиях на стороне России. Россияне усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота. Противник имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной его части). Продолжается штурм Мариуполя. При этом атаки на Верхнеторецк и Марьинку отбиты. Россияне пытаются проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взяли под контроль Малую Шестерню (село на самом севере Херсонской области), но "общего успеха не имели".

Как сообщает "Страна", по официальным данным Мариуполь разрушен на 80-90%, полностью разбомбили "Азовсталь".

Сложная ситуация в Чернигове, где за день под обстрелами погибли не менее 53 мирных жителей. В том числе семья с тремя детьми, которых спасатели только сегодня извлекли из-под завалов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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