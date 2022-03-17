Противник копит силы под Броварами, продолжает штурм Мариуполя и Кривого Рога. Сводка Генштаба ВСУ
Обнародована новая сводка Генштаба Украины, в которой говорится о том, что силы противника все еще сосредоточены на северо-востоке от Киева (со стороны Броваров), где он копит силы с целью наступления и дальнейшего блокирования Киева.
Помимо этого сообщается, что
- Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Беларуси в боевых действиях на стороне России.
- Россияне усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.
- Противник имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной его части). Продолжается штурм Мариуполя. При этом атаки на Верхнеторецк и Марьинку отбиты.
- Россияне пытаются проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взяли под контроль Малую Шестерню (село на самом севере Херсонской области), но "общего успеха не имели".
Как сообщает "Страна", по официальным данным Мариуполь разрушен на 80-90%, полностью разбомбили "Азовсталь".
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Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.
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