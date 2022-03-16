Вице-премьер Ирина Верещук рассказала, как прошла эвакуация 16 марта. Чиновница заявила, что особое внимание уделили обеспечению безопасности людей, которым удалось выбраться из блокадного Мариуполя. Об этом она сказала на брифинге, видео которого публикует Telegram-канал "Политика страны".

По словам Верещук, еще утром оккупанты не согласились дать гарантии режима тишины, но чиновники целый день вели переговоры, чтобы обеспечить возможность людям выехать на собственных автомобилях. Власти организовали вывоз людей, которым удалось выбраться из Мариуполя, из Бердянска автобусом. Всего в Запорожье прибыло 6426 мариупольцев, из них - 2039 детей.

Колонны продолжают ехать в Запорожье. В Бердянске стоит украинская гуманитарка, которую оккупанты не пропускают в Мариуполь, там организовали пункт помощи всем, кому удалось выбраться из блокадного города.

Ирина Верещук добавила, что завтра попытаются сделать зеленые коридоры для того, чтобы доставить гуманитарную помощь для жителей временно оккупированных территорий Харьковской и Киевской областей.

Также сегодня удалось освободить из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Верещук поблагодарила команду, которой удалось осуществить "эту операцию".

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