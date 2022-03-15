Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти не будут производить в среду, 16 марта, эвакуацию мирных жителей из городов Киевской области в связи с введением комендантского часа.

Об этом Ирина Верещук сообщила во вторник, 15 марта, на брифинге.

"В связи с введением круглосуточного комендантского часа эвакуация в Киевской области завтра, к сожалению, проводиться не будет", - сказала она.

"Завтра мы планируем продолжить работу гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из города Изюм", - добавила Ирина Верещук.

Напомним, что в Киеве, в среду, 16 марта, целый день будет действовать комендантский час. Жителям столицы нельзя будет покидать дома. В целом комендантский час будет действовать с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что из мариупольского ада выбрались 20 тысяч человек.

Также мы писали, что на сегодня, 15 марта, в Украине были согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Сумской областях.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.