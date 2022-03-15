На вторник, 15 марта, Украина согласовала 9 гуманитарных коридоров. В частности, продолжит свой путь гуманитарный груз для Мариуполя. Ожидается, что колонна сегодня выедет из Бердянска.

Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Ирина Верещук.

В осажденные Мариуполь планируют доставить десятки тонн воды, медикаментов, продуктов. На обратном пути автоколонна намерена забрать из Мариуполя детей, женщин и всех, кто нуждается в помощи. Их доставят в Запорожье.

Также сегодня планируются гуманитарные коридоры из сел Богдановка, Новобогдановка, Бобрик в Бровары. Кроме того украинская сторона собирается вывезти мирное население из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа - в Полтаву.

"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над этим маршрутом и я искренне надеюсь, что уже завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - добавила Верещук.

Согласованные маршруты гуманитарных коридоров на 15 марта:

Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное – Славянск

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