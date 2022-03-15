На сегодня в Украине согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Сумской областях. Список
На вторник, 15 марта, Украина согласовала 9 гуманитарных коридоров. В частности, продолжит свой путь гуманитарный груз для Мариуполя. Ожидается, что колонна сегодня выедет из Бердянска.
Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Ирина Верещук.
В осажденные Мариуполь планируют доставить десятки тонн воды, медикаментов, продуктов. На обратном пути автоколонна намерена забрать из Мариуполя детей, женщин и всех, кто нуждается в помощи. Их доставят в Запорожье.
Также сегодня планируются гуманитарные коридоры из сел Богдановка, Новобогдановка, Бобрик в Бровары. Кроме того украинская сторона собирается вывезти мирное население из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа - в Полтаву.
"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над этим маршрутом и я искренне надеюсь, что уже завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - добавила Верещук.
Согласованные маршруты гуманитарных коридоров на 15 марта:
- Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
- Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары
- Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары
- Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
- Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
- Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное – Славянск
Ранее мы писали, почему не удается полноценно эвакуировать людей из Мариуполя.
15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.
В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".
Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.