Из горячих точек сегодня выехали примерно 4-5 тысяч человек, но окончательная цифра пока не известна. Люди выезжали по гуманитарным коридорам из Луганской и частично из Киевской областей.

Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране".

"Кроме этого, из осажденного Мариуполя сегодня удалось выехать 150 легковым автомобилям. Однако в город так и не смогли завезти гуманитарную помощь - еду, воду и лекарства", - сообщила чиновница.

Она добавила, что в России распространяют информацию, будто в Мариуполь доставили 450 тонн груза. На самом деле гуманитарный груз в Мариуполь не пропустили - сказали, что дорога заминирована для крупногабаритных машин. Гуманитарная помощь так и не смогла заехать в город.

Вице-премьер отметила, что украинская власть не прекратит попытки эвакуировать население Мариуполя и доставить гуманитарный груз.

"Конечно, мы не бросим людей одних и будем ехать столько раз, сколько нужно", - добавила Ирина Верещук.

Ранее мы писали, почему не удается полноценно эвакуировать людей из Мариуполя.

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