Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг и рассказал о ситуации на фронте. По его словам, войска РФ сейчас сосредоточились на Мариуполе и Николаеве.

Арестович добавил, что туда перебрасываются подкрепления с других направлений. По остальным линиям фронта ситуация стабилизировалась.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Мариуполе не утихают бои. Город в дыму и разрушениях.

Также мы писали, что российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева.

Кроме того, сообщалось, что из-за обстрелов большая часть Николаева осталась без электричества, тепла и воды.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.