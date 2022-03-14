Днем в понедельник, 14 марта, в Мариуполе продолжаются бои. Город в огне, дыму и разрушениях.

Видео появилось в Telegram-каналах.

Напомним, в Мариуполе сохраняется очень тяжелая ситуация. Город блокирован и в него уже зашли российские войска и "ДНР", которые постепенно продвигаются в глубь. "Страна" подробно рассказывала, что происходит в Мариуполе и что показал 18-й день войны.

Ранее Арестович объяснил, почему украинская армия не может прорвать осаду Мариуполя. По его словам, у ВСУ пока нет возможности нанести деблокирующий удар.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.