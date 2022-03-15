Каждый удар России по Украине - это шаги к самоуничтожению, к бедности, самоизоляции и деградации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам.

"Россию оставляют все, кто просто хочет жить и у него есть чем думать - ученые, артисты, бизнесмены, программисты. Такого удара по капиталу граждан Россия не переживала уже несколько десятков годов", - заявил Зеленский и добавил, что это не наша проблема.

Зеленский объявил о смене командования украинскими войсками на Донбассе. Вместо Александра Павлюка новым командующим ООС станет генерал-майор Эдуард Москалёв, который ранее был заместителем командующего ООС. Павлюк же назначен главой Киевской областной военной администрации.

Уволенный же глава Киевской ОГА Алексей Кулеба "будет помогать военному руководству".

Напомним, что в зоне ООС сейчас наиболее тяжёлая ситуация для украинских войск. Противник ведёт наступление по многим направлениям, овладел Волновахой, ведёт бои в Мариуполе и Рубежном, пытается окружить всю группировку ООС с юга и с севера.

Отдельно Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Украиной и за закрытые двери Альянса для Украины.

По словам Зеленского, каждая из более чем 800 ракет, которые ударили по Украине, являются ответом на давние вопросы о НАТО - открыты ли для Украины на самом деле двери альянса. Президент считает, что если бы были открыты, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать альянс закрыть небо над Украиной.

"Нас пока не слышат или не хотят слышать. Некоторые страны Альянса запугали сами себя, рассказывая, будто они не могут столкнуться с ракетами России и самолетами в небе Украины, потому что это приведет к Третьей мировой. А что они скажут, если Россия пойдет дальше? Уверен, то же самое, что они говорят Украине. Пятая статья договора про НАТО еще никогда не была такой слабой как сейчас. Это просто наша мысль", - сказал он.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.