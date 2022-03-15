Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во вторник, 15 марта.

Верховная Рада 3 марта приняла соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Первый закон предусматривает за сотрудничество с Россией наказание сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

Вице-спикер Корниенко, комментируя закон о коллаборантах, заявил, что по нему нужно наказывать депутатов, которые находятся за границей. Отвечая на вопрос о числе таких нардепов, Корниенко заявил, что их около 20.

Он не стал называть ни конкретных депутатов, ни заявлять об их партийной принадлежности, заявив, что речь о депутатах, которые "и ранее проявляли непатриотичную позицию".

Но при этом он сделал акцент, что не нужно разбираться в какой именно партии они состоят, а нужно просто их привлекать к ответственности.

"Я думаю, когда закон о коллаборантах заработает, не нужно разбираться, какая там партия, а нужно просто сажать на 15 лет", - добавил он.

Напомним, торговые сети Украины отказываются от сотрудничества с Coca-Cola, которая не ушла с рынка РФ.

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