Премьер-министры Польши, Чехии и Словении - Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янша Анез - посетят сегодня, 15 марта, Киев. Они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в 20-й день преступной агрессии Путина против Украины, вместе с вице-премьером Ярославом Качинским, премьер-министром Чехии и премьер-министром Словении едем в Киев, чтобы показать украинцам нашу солидарность", - написал польский премьер.

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