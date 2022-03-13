Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи для граждан Украины, бежавшим от войны.

Согласно специальному закону, беженцы из Украины смогут, среди прочего, подать заявление на получение номера PESEL (идентификационный номер, который требуют от человека в разных ситуациях - от похода в больницу и до открытия банковского счета) в любой исполнительный орган муниципалитета.

Мигранты также получат доступ к рынку труда и медицинским услугам в Польше.

Школьники и студенты смогут продолжить своё обучение в польских школах и университетах. Украинские граждане также будут иметь право на финансовую помощь. Согласно закону, они получат единовременную выплату в размере 300 злотых (62 евро) на человека.

Напомним, еще 7 марта в Польше заявили, что правительство разработало законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до трех лет.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно.