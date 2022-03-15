В ночь с 14 на 15 марта президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение. В нем он обратился к российским военным с призывом сдаться, рассказал о работе гуманитарных коридоров и анонсировал налоговую реформу в Украине.

Ролик опубликован в социальных сетях.

Зеленский обратился к российским военным, предложив им выбор - погибнуть или сдаться в плен.

"Ради чего вам погибать и за чем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об это позоре и своем государстве... "Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам. Будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми, как с вами не обращались в вашей армии. Выбирайте!" - сказал Зеленский.

Также президент сказал, что за девятнадцать дней войны в Украине российская армия потеряла больше, чем за две многолетние войны в Чечне.

Кроме того, Зеленский высказался о новых санкциях и ограничениях для России.

"Евросоюз утвердил четвёртый санкционный пакет против России. Я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами по новым ограничениям, которые будут применены против российского государства", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский заявил, что на протяжении дня, 14 марта, удалось вывезти из Киевской и Луганской областей 3 806 украинцев.

По его словам, украинскую колону из 100 тоннами самого необходимого для жителей Мариуполя оккупанты до сих пор удерживают в Бердянске. Это происходит уже 3 день.

"Но мы будем стараться сделать все, чтобы жители Мариуполя получили продукты, воду и медикаменты", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал, что он подписал указ о присвоении государственных наградам 234 военным ВСУ за героизм и личное мужество и отвагу в отражении вражеских атак и битвах с российскими оккупационными войсками. 59 украинских воинов были награждены посмертно.

Кроме того, Зеленский заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет, а также анонсировал налоговую реформу.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал Зеленский.

Налоговая реформа, по его словам, включает в себя:

отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;

для 1 и 2 группы ФОПов вводится добровольная оплата ЕСВ.

"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - уточнил Зеленский и добавил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.

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