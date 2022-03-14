Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого, по слухам, лидер РФ Владимир Путин хотел поставить во главе Украины в случае захвата Киева, дал интервью РИА Новости.

В ходе диалога с российскими журналистами Янукович заявил, что инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей, журналистов разработала план по имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и уполномоченный представитель Донбасса, а США и Россия стали бы гарантами - но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.

Также он рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стали бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину - но получил отказ,

Подводя итоги Янукович сказал, что "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно" и добавил, что шанс остановить войну в Украине еще есть.

Ранее мы писали о том, что Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому и заявил, что лично президент "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.