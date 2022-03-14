Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции с территории России.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте ведомства.

"Решение Госкомтелерадио было принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения культурно-информационного влияния агрессора на общественное настроение украинцев", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что Международная федерация кошек (FIFe) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках после начала войны в Украине.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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