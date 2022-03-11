В Евросоюзе подписывают указ, который положит конец экспорту предметов роскоши любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта.

Ранее мы писали о том, что ЕС вводит запрет на предоставление республике банкнот евро. Также ЕС согласовал отключение от SWIFT трех белорусских банков: Белагропромбанка, банка "Дабрабыт" и Банка развития Беларуси.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".