Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о 4-м пакете санкций против России.

Об этом стало известно из ее публикации в Twitter.

"Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что проинформировала президента Зеленского о 4-м пакете санкций. ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро и гуманитарной помощью в размере 500 млн евро", - написала президент ЕК.

Ранее мы сообщали о том, что в Евросоюзе подписали указ, который положил конец экспорту предметов роскоши любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.