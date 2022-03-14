Израиль не поможет России в обходе введенных против нее санкций
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не будет помогать России обходить санкции Запада.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в понедельник, 14 марта.
"Израиль не будет путём обхода санкций, введённых против России Соединёнными Штатами и странами Запада", - написал в соцсети глава МИД.
Также он добавил, что вопрос о санкциях его ведомство координирует с Центробанком Израиля, министерствами финансов, экономики, энергетики, а также с управлением аэропортов и другими структурами.
"Израиль сделает все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир", - добил Яир Лапид.
Скриншот: twitter.com/yairlapid
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