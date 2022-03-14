Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о договорённости с Израилем по беженцам из Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, Израиль согласился свободно пускать родственников тех, кто уже живет в стране.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой. Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране", - сообщил Ермак.

Ранее мы рассказывали, какие права есть у беженцев из Украины в Евросоюзе.

Также писали, что в Польше подписали закон о помощи украинским беженцам.

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