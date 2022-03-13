Британцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц - примерно 13,4 тысячи грн. Об этом пишет газета The Guardian.

Схему предложил министр ЖКХ Майкл Гоув после критики в адрес министра внутренних дел Прити Пател - ее осудили за то, что она не пошла на смягчение бюрократических требований для беженцев, которые не смогли попасть в другие европейские страны.

"Кризис в Украине вызвал шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, бросив все, что они знают и любят", - заявил Гоув.

В соответствии со схемой, украинцам, которые будут жить у британского спонсора, будет предоставлено разрешение на пребывание в стране на три года. За это время они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами. Люди, готовые поселить у себя беженцев, должны зарегистрироваться на сайте, который заработает в Великобритании уже в понедельник, 14 марта.

Они должны будут согласиться предоставить дом или комнату в безвозмездное пользование "до тех пор, пока это возможно", но с минимальным сроком проживания беженцев в течение шести месяцев. И спонсоры, и беженцы, которые откликнутся на предложение, должны будут пройти проверку служб безопасности.

Ранее мы рассказывали в материале, как устраиваются в ЕС беженцы из Украины. А в связи с чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

Также "Страна" писала, что в США считают, что число беженцев из Украины увеличится более чем в два раза, а Евросоюз существенно расширил права и возможности вынужденных переселенцев из нашей страны.