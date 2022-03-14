Представители президента Украины Владимира Зеленского не обращались в Администрацию президента РФ Владимира Путина для проведения телефонного разговора.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Администрация Зеленского не запрашивала телефонный разговор с Путиным", - указано в сообщении.

Напомним, член переговорной делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему в переговорах России и Украины взяли техническую паузу.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.