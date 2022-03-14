В понедельник, 14 марта, жителям Мариуполя, которые планируют покинуть город на собственном транспорте, рассказали о гуманитарном коридоре, в котором соблюдается режим тишины.

Соответствующие данные опубликовал Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

"К 13:00 из Мариуполя по дороге в Бердянск удалось выехать более 160 частным авто. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье)", - говорится в сообщении.

Помимо этого известно, что выехавшие на собственных авто жители Мариуполя уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.

"Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)", - добавили в горсовете.

Скриншот: t.me/mariupolrada

Ранее "Страна" сообщала, что вчера эвакуация из Мариуполя снова сорвалась из-за сокрушительных обстрелов города. Вариант с вывозом людей из осажденного Мариуполя на кораблях (который ранее рассматривали украинские власти), к сожалению, осуществить не удастся.

Также напомним, что в горсовете Мариуполя назвали шокирующее число погибших с начала боев мирных жителей.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.